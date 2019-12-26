В Липецкой области перевернулся рейсовый автобус. Есть погибшие

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Автобус, перевозивший людей, перевернулся на трассе «Дон» в Липецкой области, сообщает 26 декабря пресс-служба МЧС по региону,
ДТП произошло на 356-м километре вблизи населенного пункта Яркино Становлянского района. По информации Единой дежурной диспетчерской службы, в результате аварии пострадали 15 человек, двое погибли.
Причиной ДТП стало нарушение водителем рейсового автобуса правил дорожного движения.
Фото пресс-служба МЧС РФ
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЛюбимов поучаствовал в заседании президиума Госсовета, которое провел Путин
|
cледующая новость →Умерла Галина Волчек
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.