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13:54, 26 декабря 2019 589
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В Канищеве раненый ножом в спину мужчина вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую

В Канищеве раненый ножом в спину мужчина вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую

В Канищеве мужчина получил ножевое ранение в спину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной версии, во вторник, 24 декабря, 29-летний рязанец, который в последнее время злоупотреблял спиртным, выпивал со своей 37-летней подругой в квартире дома на улице Бирюзова.

В это время домой из школы вернулась дочь женщины, рязанец сделал девочке замечание. Школьница пожаловалась матери, после чего женщина взяла нож и ударила собутыльника в спину.

Пострадавший вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую. Рязанца доставили в больницу.

Полиция проводит проверку.


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