В Канищеве раненый ножом в спину мужчина вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую

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В Канищеве мужчина получил ножевое ранение в спину. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной версии, во вторник, 24 декабря, 29-летний рязанец, который в последнее время злоупотреблял спиртным, выпивал со своей 37-летней подругой в квартире дома на улице Бирюзова.
В это время домой из школы вернулась дочь женщины, рязанец сделал девочке замечание. Школьница пожаловалась матери, после чего женщина взяла нож и ударила собутыльника в спину.
Пострадавший вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую. Рязанца доставили в больницу.
Полиция проводит проверку.
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