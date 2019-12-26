В итоговом национальном рейтинге губернаторов Любимов потерял шесть позиций

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Николай Любимов завершил год в шестом десятке национальном рейтинга губернаторов. Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» распространил исследование по итогам 2019 года.
В списке губернатор Рязанской области занял 60 место из 85. В прошлогоднем итоговом рейтинге Любимов был 54-м.
«Национальный рейтинг» формируется на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
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