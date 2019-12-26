В четверг на шести улицах Рязани отключили воду

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Фото: Pixabay.com
В четверг, 26 декабря, на шести улицах Рязани отключили воду. Об этом
До 17:00 холодной воды из-за ремонта нет по адресам:
До окончания ремонта также воды не будет в домах №№1, 1-а (школа №21) на улице Белякова.
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