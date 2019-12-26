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15:07, 26 декабря 2019 79
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В центре Воронежа бомж напал на женщину из-за золотых сережек

В центре Воронежа бомж напал на женщину из-за золотых сережек

Фото: Pixabay.com

Бездомный напал на 64-летнюю женщину днем в частном секторе Центрального района, сообщила пресс-служба управления МВД по региону в четверг, 26 декабря.

Пенсионерка была недалеко от своего дома, когда мужчина ударил ее по руке, после чего сорвал золотые серьги, выхватил сумку и ушел.

Полицейские посчитали ущерб, который бомж нанес пострадавшей — он составил 16 тысяч рублей. Женщине потребовалась медпомощь.

Злоумышленником оказался 33-летний бомж, его заключили под стражу.

На мужчину возбудили уголовное дело по части 1 статьи 162 УК РФ. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.


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