В 2020 году в России вырастут тарифы ЖКХ

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В России в 2020 году плата за услуги ЖКХ вырастет в среднем на 4%, сообщили в Федеральной антимонопольной службе,
Отмечается, что больше всего тарифы увеличатся в Чечне — на 6,5%. А самый низкий индекс предусмотрен для жителей Ненецкого автономного округа — 2,4%.
В столице тарифы на услуги ЖКХ подорожают на 5%, в Петербурге — на 3,8%.
Индексацию проведут во втором полугодии.
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