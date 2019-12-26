Студенты РГАТУ устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 24 декабря, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева в четвертый раз прошла елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник организовали в рамках благотворительного проекта «Подари чудо».
Новогоднюю сказку «Письмо Деду Морозу» детям подарила театральная студия студенческого дворца культуры университета.
«Дети были вовлечены в сказочную атмосферу, где их ждали любимые персонажи различных сказок, переживали вместе с ее героями все выпавшие на их пути трудности и все вместе пришли к счастливому концу. Гости пели, танцевали, участвовали в хороводе. И, конечно, не обошлось без новогодней дискотеки», — рассказали представители РГАТУ.
Сладкие подарки для детей предоставил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.
«Я третий год поддерживаю инициативу студентов агроуниверситета, которые дарят детям-инвалидам новогоднюю сказку. Сегодня удалось лично поздравить маленьких гостей праздника и их родителей, — отметил депутат. -- Желаю нам всем в Новом году здоровья, побольше радостных моментов и поддержки близких людей».
В субботу, 28 декабря, студенты РГАТУ проведут еще нескольких новогодних представлений для 500 детей.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьГлавврач рязанской поликлиники №2 Олег Нагибин покинул свой пост
|
cледующая новость →Эксперты назвали топ-10 самых популярных смартфонов
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.