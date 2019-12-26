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14:48, 26 декабря 2019 382

Студенты РГАТУ устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья

Студенты РГАТУ устроили праздник для детей с ограниченными возможностями здоровья

В среду, 24 декабря, в Рязанском агротехнологическом университете имени Костычева в четвертый раз прошла елка для детей с ограниченными возможностями здоровья. Праздник организовали в рамках благотворительного проекта «Подари чудо».

Новогоднюю сказку «Письмо Деду Морозу» детям подарила театральная студия студенческого дворца культуры университета.

«Дети были вовлечены в сказочную атмосферу, где их ждали любимые персонажи различных сказок, переживали вместе с ее героями все выпавшие на их пути трудности и все вместе пришли к счастливому концу. Гости пели, танцевали, участвовали в хороводе. И, конечно, не обошлось без новогодней дискотеки», — рассказали представители РГАТУ.

Сладкие подарки для детей предоставил первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Я третий год поддерживаю инициативу студентов агроуниверситета, которые дарят детям-инвалидам новогоднюю сказку. Сегодня удалось лично поздравить маленьких гостей праздника и их родителей, — отметил депутат. -- Желаю нам всем в Новом году здоровья, побольше радостных моментов и поддержки близких людей».

В субботу, 28 декабря, студенты РГАТУ проведут еще нескольких новогодних представлений для 500 детей.


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