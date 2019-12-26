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Синоптики рассказали о погоде в Рязани на новогоднюю ночь. Прогноз погоды опубликовали на
Во вторник, 31 декабря, ожидается облачная погода. Ветер юго-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха -2 ,+1 градусов.
1 января небольшие осадки, температура воздуха 0, +1 градусов.
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