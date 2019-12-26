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17:40, 26 декабря 2019 342
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Рязанским коммунальщикам передали новую технику

Рязанским коммунальщикам передали новую технику

Фото: Администрация Рязани

Дирекции благоустройства города передали четыре комбинированные машины серии КО-326-06 на базе «КамАЗа». Зимой их будут использовать для обработки дорог увлажненным противогололедным реагентом, а летом — для уборки улиц, сообщил сайт рязанской мэрии.

Технику купили на деньги регионального бюджета. Подобные машины уже есть у коммунальщиков.

«Комбинированные машины оснащены пневматической системой загрузки смета в бункер, обеспечивающей более высокое качество уборки улиц. Выполненная из коррозионностойких материалов водяная система исключает образование ржавчины и засорение форсунок, — пояснили в администрации города. — У машин есть дополнительное освещение рабочей зоны лотковой щетки, что удобно при работе в темное время суток».

Отмечается, что благодаря вентилятору с шумоглушителем водителю в кабине удобно работать.

В состав спецоборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, водяная система, автономный двигатель для привода всех рабочих агрегатов спецоборудования, гидросистема, центральная щетка, правая лотковая щетка и щетка подборщика.


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