Рязанским коммунальщикам передали новую технику

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Фото: Администрация Рязани
Дирекции благоустройства города передали четыре комбинированные машины серии КО-326-06 на базе «КамАЗа». Зимой их будут использовать для обработки дорог увлажненным противогололедным реагентом, а летом — для уборки улиц,
Технику купили на деньги регионального бюджета. Подобные машины уже есть у коммунальщиков.
«Комбинированные машины оснащены пневматической системой загрузки смета в бункер, обеспечивающей более высокое качество уборки улиц. Выполненная из коррозионностойких материалов водяная система исключает образование ржавчины и засорение форсунок, — пояснили в администрации города. — У машин есть дополнительное освещение рабочей зоны лотковой щетки, что удобно при работе в темное время суток».
Отмечается, что благодаря вентилятору с шумоглушителем водителю в кабине удобно работать.
В состав спецоборудования входят: бункер-мусоросборник, система всасывания и подачи смета в бункер, водяная система, автономный двигатель для привода всех рабочих агрегатов спецоборудования, гидросистема, центральная щетка, правая лотковая щетка и щетка подборщика.
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