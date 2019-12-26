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Фото: Администрация Рязани
Рязанские школьники сделали для горожан три с половиной тысячи новогодних открыток. Об этом в четверг, 26 декабря,
Открытки для акции «Новогодье» делали ученики начальных классов, воспитанники детсадов и учреждений дополнительного образования. В течение месяца дети раздают открытки на улицах и площадях.
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