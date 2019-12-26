Рязанские депутаты одобрили проект закона о присвоении званий «Город трудовой доблести»

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Рязанские депутаты поддержали проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой доблести», который 14 декабря внесли в Госдуму. Вопрос обсудили на заседании облдумы в среду, 25 декабря.
Представители регионального парламента отметили, что принятие закона особенно значимо и будет способствовать увековечению подвига тружеников тыла.
Согласно законопроекту, почетное звание присваивается городу России, жители которого «внесли значительный вклад в достижение победы, обеспечивали производство военной и гражданской продукции, проявили массовый героизм и самоотверженность».
Предложить присвоить звание органам местного самоуправления могут граждане и общественные организации.
Основаниями для этого являются сведения о награждениях предприятий и их работников госнаградами, документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941—1945 годах.
В случае принятия положительного решения на территории города установят стелу с изображением герба и текстом указа президента о присвоении звания.
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