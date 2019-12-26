Рязанские автоинспекторы проверят автобусы перед новогодними поездками школьников

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Фото: УМВД по Рязанской области
Рязанские автоинспекторы проверят автобусы перед поездками школьников на экскурсии во время новогодних каникул. Об этом
Сотрудники ГИБДД изучают техническое состояние автобусов, документы и проводят дополнительные профилактические беседы с водителями.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанские школьники сделали для горожан три с половиной тысячи новогодних открыток
|
cледующая новость →Во Владимирской области приняли закон о запрете продажи снюсов
Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.