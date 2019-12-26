Рязанец на «Приоре» насмерть разбился в Пителинском районе

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Вечером в среду, 25 декабря, в Пителинском районе произошло смертельное ДТП. Об этом сообщила
В 21:10 на 67 километре дороги «Шацк-Сасово-Касимов» Lada Priora вылетела в кювет и перевернулась.
По предварительной информации, 28-летний водитель не справился с управлением. От полученных травм он скончался на месте. Его 28-летнему пассажиру потребовалась медпомощь.
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