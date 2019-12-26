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11:47, 26 декабря 2019 113
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Рязанец едва не зарубил топором возмущавшуюся соседку

Рязанец едва не зарубил топором возмущавшуюся соседку

Житель поселка Мурмино Рязанского района едва не зарубил топором свою соседку по общежитию. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что 59-летний мужчина пришел домой и постучал в дверь общего коридора. Ему открыла 39-летняя женщина, которая стала возмущаться из-за громкого стука.

Сосед прошел в свою комнату, взял топор и стал угрожать рязанке убийством. «Испугавшись за свою жизнь, женщина поспешила ретироваться и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.


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