Рязанец едва не зарубил топором возмущавшуюся соседку

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Житель поселка Мурмино Рязанского района едва не зарубил топором свою соседку по общежитию. Об этом сообщила
Известно, что 59-летний мужчина пришел домой и постучал в дверь общего коридора. Ему открыла 39-летняя женщина, которая стала возмущаться из-за громкого стука.
Сосед прошел в свою комнату, взял топор и стал угрожать рязанке убийством. «Испугавшись за свою жизнь, женщина поспешила ретироваться и обратилась за помощью в полицию, которая быстро нейтрализовала опасную ситуацию», — говорится в сообщении.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК.
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