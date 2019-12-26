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10:25, 26 декабря 2019 399
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Рязанцы предложили изменить маршрут троллейбуса №1 и продлить путь автобуса №4 1

Рязанцы предложили изменить маршрут троллейбуса №1 и продлить путь автобуса №4

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В среду, 25 декабря, жители Дягилева встретились с начальником управления транспорта Андрея Михно.

Во время общения рязанцы предложили изменить путь троллейбуса №1, который полностью дублируется маршруткой №41. Они опросили пустить троллейбус перед площадью Ленина на площадь Мичурина, оттуда по улице Есенина и через площадь Театральную на площадь Ленина или в обратном направлении через площадь Ленина и далее до площади Мичурина.

Михно отметил, что это «интересный вариант». Вопрос намерены проработать с УРТ, чтобы понять, насколько увеличится интервал движения троллейбуса.

Жители поселка также попросили обратить внимание на график движения маршруток №41, так как по вечерам машины не всегда ходят в удобное время.

Кроме того, рязанцы предложили продлить путь автобуса №4 до Дягилева. Михно пообещал рассмотреть этот вопрос.


© RZN.info

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