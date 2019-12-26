Рязанцы попытались украсть перфоратор из гипермаркета «Апельсин»

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Фото: Pixabay.com
В Рязани двое мужчин попытались украсть из гипермаркета «Апельсин» перфоратор,
Известно, что 22 декабря около 14:00 рязанцы зашли в магазин «Апельсин» на улице Есенина, сняли с витрины перфоратор и убрали его в сумку.
После злоумышленники попытались скрыться, однако их заметили сотрудники гипермаркета, которые попытались задержать одного из мужчин на улице. При этом похититель успел прыснуть в глаза перцовым баллончиком работнику магазина.
Суд постановил заключить одного из злоумышленников под стражу на два месяца. Личность второго правонарушителя не установлена.
Постановление не вступило в законную силу, может быть обжаловано.
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