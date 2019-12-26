Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе «Мастера гостеприимства»

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Рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства».
Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Председателем оргкомитета стала зампред правительства России Ольга Голодец.
«Конкурс должен раскрыть потенциал профессионалов, сформировать новые традиции, повысить профессий в сфере туризма, обеспечить кадрами туристскую отрасль», — говорится в сообщении.
К участию приглашаются предприниматели и авторы проектов, руководители, менеджеры и специалисты различных сфер индустрии гостеприимства, общественники, эксперты, студенты и выпускники, планирующие связать свою профессию с туризмом.
Известно, что конкурс пройдет в три этапа:
Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие компании и организации, а также получить грант на реализацию своих проектов.
С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на
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