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20:20, 26 декабря 2019 153
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Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Рязанцев пригласили поучаствовать в конкурсе «Мастера гостеприимства»

Рязанцев пригласили поучаствовать во Всероссийском конкурсе «Мастера гостеприимства».

Мероприятие проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта «Образование». Председателем оргкомитета стала зампред правительства России Ольга Голодец.

«Конкурс должен раскрыть потенциал профессионалов, сформировать новые традиции, повысить профессий в сфере туризма, обеспечить кадрами туристскую отрасль», — говорится в сообщении.

К участию приглашаются предприниматели и авторы проектов, руководители, менеджеры и специалисты различных сфер индустрии гостеприимства, общественники, эксперты, студенты и выпускники, планирующие связать свою профессию с туризмом.

Известно, что конкурс пройдет в три этапа:

  • январь-февраль 2020 года — отборочный этап (онлайн-тестирование).
  • с февраля по апрель — региональные полуфиналы в 9 регионах России;
  • апрель 2020 года — финал.

Победители получат в наставники именитых рестораторов, отельеров и управленцев, смогут выиграть образовательный сертификат, получить приглашение на стажировки и работу в ведущие компании и организации, а также получить грант на реализацию своих проектов.

С подробной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте конкурса.


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