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Фото: Администрация Рязани
Рязанцев пригласили на мастер-классы в «Новогодний дом». Об этом
В визит-центре в «ДКС Былина» на Лыбедском бульваре до 7 января будут устраивать ремесленные мастер-классы, на которых можно сделать новогодние сувениры.
В «Новогоднем доме» также работает ярмарка народных промыслов и ремесел. Ежедневно (кроме понедельника) с 12:00 до 20:00 там можно купить сувениры из Рязанской, Тульской, Тамбовской, Липецкой, Владимирской, Омской и других областей.
Отмечается, что с момента
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РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.