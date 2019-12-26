RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Рязанцам предложили выбрать главное событие 2019 года. Опрос запустили в официальной группе региона во «ВКонтакте» в четверг, 26 декабря.
Среди важных событий — первая в области операция по
В список также попали решение Верховного суда РФ о сохранении утвержденных границ «
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Воронежской области за неделю почти семь тысяч человек заболели гриппом и простудой
|
cледующая новость →Путин уволил главного следователя полиции Воронежской области
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.