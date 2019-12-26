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15:45, 26 декабря 2019 204
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Рязанцам предложили выбрать главное событие 2019 года

Рязанцам предложили выбрать главное событие 2019 года

Рязанцам предложили выбрать главное событие 2019 года. Опрос запустили в официальной группе региона во «ВКонтакте» в четверг, 26 декабря.

Среди важных событий — первая в области операция по пересадке печени, решение вопроса обманутых дольщиков, открытие нового Дворца торжеств в здании бывшего кинотеатра «Москва», начало возрождения рязанского Торгового городка, первый Международный фортепианный конкурс русской музыки, переход с аналогового на цифровое телевизионное вещание.

В список также попали решение Верховного суда РФ о сохранении утвержденных границ «Есенинской Руси», отремонтированные 330 километров дорог, а также победы рязанцев — спортсмены впервые завоевали титулы чемпионов России по тхэквондо (Андрей Канаев) и боксу (Иван Сагайдак). Кроме того, в перечень важных для рязанцев событий включили ситуацию с открытием «Новогодней столицы», когда на площади Ленина не зажглась елка. Стоит отметить, что на момент написания новости этот вариант лидирует (45,83%).


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