Россияне смогут регистрировать новые автомобили в салонах

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У россиян появится возможность регистрировать новые автомобили в автосалонах — без посещения ГИБДД. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает «Комерсант».
Госавтоинспекция создаст специализированный реестр автодилеров, имеющих право регистрировать новые авто. Результаты осмотра машины салоны будут передавать в ГИБДД через портал госуслуг. Затем будет приниматься решение о допуске автомобиля к движению.
Кроме того, документ определяет, что государственный регистрационный номер автомобиля присваивается в соответствии с кодом региона места регистрации владельца машины. Так, у автовладельца со столичной регистрацией должен быть исключительно московский номер.
Документ вступает в силу с 1 января следующего года.
Как отмечается на сайте правительства, новые правила государственной регистрации автомобилей призваны максимально исключить из оборота машины с криминальным прошлым.
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