«Рельеф-Центр» получил награду от правительства Рязанской области

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В среду, 25 декабря, в рязанской «Точке кипения» подвели итоги годовой работы в сфере молодежной политики Рязанской области. Губернатор Николай Любимов и министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина отметили лучших специалистов и активистов, а также организации, которые ведут активную социальную деятельность в регионе и поддерживают молодежные инициативы.
Производственно-дистрибьюторскую компанию «Рельеф-Центр» второй год подряд наградили за весомую поддержку реализации государственной молодежной политики на территории региона.
Николай Любимов подчеркнул важность совместной работы в этом направлении: «Уделяя внимание воспитанию молодежи, мы гарантируем своему региону успешное будущее».
За 2019 год компания помогла провести более сотни образовательных, культурных, спортивных и благотворительных мероприятий в регионе. «Рельеф-Центр» стал официальным партнером проекта «Новогодняя столица России-2020», масштабной акции «Тотальный диктант», организовав для нее площадку в головном офисе компании, оказал поддержку рязанцам-участникам форумов «Территория смыслов» и «Таврида». Также компании участвовала в организации «Большого выпускного в Рязани» и помогла реализовать десятки молодежных и добровольческих инициатив.
«Спонсорство и благотворительная деятельность — огромная часть корпоративной культуры „Рельеф-Центра“. Наша компания уже на протяжении многих лет организует и поддерживает образовательные, спортивные и творческие проекты, направленных на развитие молодежи. Мы убеждены, что молодежь — это наше будущее. Социально ориентированная деятельность компании с каждым годом становится интереснее и масштабнее. Такая награда со стороны региональной власти значима для компании и вдохновляет нас на дальнейшую работу!» — отметили в «Рельеф-Центре».
Подробнее со списком мероприятий, которые компания провела в 2019 году, можно ознакомиться
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