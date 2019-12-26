Путин уволил главного следователя полиции Воронежской области

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Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области Вячеслава Воронцова. Соответствующий
О возможных назначениях генерал-майора информации в документе нет.
Вячеслав Воронцов стал начальником ГУ МВД по Воронежской области в июле 2014 года. В Воронеж Воронцова назначили с должности первого заместителя начальника следствия ГУ МВД по Московской области.
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