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15:35, 26 декабря 2019 74
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Путин уволил главного следователя полиции Воронежской области

Путин уволил главного следователя полиции Воронежской области

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности начальника главного следственного управления ГУ МВД по Воронежской области Вячеслава Воронцова. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

О возможных назначениях генерал-майора информации в документе нет.

Вячеслав Воронцов стал начальником ГУ МВД по Воронежской области в июле 2014 года. В Воронеж Воронцова назначили с должности первого заместителя начальника следствия ГУ МВД по Московской области.

Фото «Вести Воронеж»


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