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10:54, 26 декабря 2019 303
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Прокуратура проверит финансирование ремонта моста через Оку в Рязани

Прокуратура проверит финансирование ремонта моста через Оку в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Региональная контрольно-счетная палата направит прокуратуре результаты проверки расходования средств на ремонт моста через Оку в Рязани. Об этом говорится на сайте КСП.

Аудиторы анализировали финансирование работ по разработке проекта и самого ремонта. О выявленных недочетах на сайте не сообщается, однако по результатам проверки министру транспорта и руководителю «Дирекция дорог Рязанской области» внесены представления.

Напомним, проектные работы по ремонту моста оценивались в 2,1 млн рублей, а проведение работ — в 281,8 млн.

Ранее сообщалось, что минтранс через суд потребует от подрядчика устранить дефекты в покрытии, на которые часто жалуются рязанцы.


© RZN.info

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