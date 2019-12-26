Прокуратура проверит финансирование ремонта моста через Оку в Рязани

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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Региональная контрольно-счетная палата направит прокуратуре результаты проверки расходования средств на ремонт моста через Оку в Рязани. Об этом говорится на сайте КСП.
Аудиторы анализировали финансирование работ по разработке проекта и самого ремонта. О выявленных недочетах на сайте не сообщается, однако по результатам проверки министру транспорта и руководителю «Дирекция дорог Рязанской области» внесены представления.
Напомним, проектные работы по ремонту моста оценивались в
Ранее сообщалось, что минтранс через суд
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