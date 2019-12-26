При столкновении «БМВ» и «Опеля» в Воронеже погибли два человека

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В ночь на четверг, 26 декабря, на улице Лебедева в Воронеже столкнулись BMW и Opel Astra. Об этом сообщила
По предварительным данным, 32-летний водитель BMW не справился с управлением и выехал на «встречку», где врезался в другой иномаркой. За рулем последней был 35-летний местный житель.
В результате ДТП водитель Opel и его 47-летний пассажир от полученных травм скончались на месте происшествия.
Водитель другой иномарки и его пассажир с травмами госпитализированы.
Полицейские начали проверку по факту ДТП.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВоронежцу вынесли приговор за убийство пенсионера
|
cледующая новость →В Рязани для «сопровождаемого проживания» одиноких стариков выделили три квартиры
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.