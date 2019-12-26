После ночной погони в Горроще задержали пьяного водителя

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В ночь на четверг, 26 декабря, в Горроще задержали пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
Мужчину «с явными признаками опьянения» заметили около 3:00 на Голенчинском шоссе, он садился за руль внедорожника. Росгвардейцы передали данные полиции и поехали за нарушителем.
На требования остановиться рязанец не реагировал. Погоня продолжалась до улицы Дзержинского, где водителя задержали сотрудники ГИБДД.
В отношении нарушителя составили протокол по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ.
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