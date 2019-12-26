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12:17, 26 декабря 2019 1 241
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Опубликовано видео задержания рязанки, организовавшей в центре города бордель 1

Опубликовано видео задержания рязанки, организовавшей в центре города бордель

Полиция опубликовала видео задержания 37-летней рязанки, которая организовала в центре города бордель. Заведение работало под видом стриптиз-клуба по адресу: улица Некрасова, 20 корпус 1.

По словам хозяйки заведения, в клубе действовало «крейзи-меню», которое предусматривало услугу «выезд на мероприятие» стоимостью в пять тысяч рублей. Постоянные клиенты могли заказать интимные услуги по телефону, оплатив их через онлайн-банк.

​"Местом для оказания интимных услуг служил расположенный в этом же здании отель, либо любое иное место по желанию клиента. По информации полицейских, за последнее время в противоправную деятельность оказались вовлечены по меньшей мере 34 девушки, большая часть из них — приезжие из других областей", — говорится в сообщении.

На момент появления в заведении полиции и сотрудников ФСБ там находились 16 танцовщиц, которые приехали из Воронежской, Липецкой, Московской, Самарской, Нижегородской, Иркутской областей и Чувашии. Девушек опросили и направили на освидетельствование в наркодиспансер.

Напомним, женщина признала вину и раскаялась.


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