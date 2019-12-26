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10:37, 26 декабря 2019 253

«Мармакс» рассказал рязанцам о ключевых преимуществах личного двор-парка «Голландия»

«Мармакс» рассказал рязанцам о ключевых преимуществах личного двор-парка «Голландия»

«Мармакс» рассказал рязанцам о ключевых преимуществах личного двор-парка «Голландия».

«Голландия» — это большой парковый квартал бизнес-класса на Касимовском шоссе. По словам представителей компании, уникальность жилому комплексу придаст личный двор-парк с прогулочными аллеями, современными интерактивными детскими и спортивными площадками, Wi-Fi на территории.

«Проект ландшафтного дизайна предполагает высадить на территории двор-парка более 20 видов растений: взрослые деревья, кустарники, цветы и газон. За парком будет ухаживать и выполнять необходимые работы личный садовник, — сообщили в „Мармакс“. — Вы будете наслаждаться природой, дышать свежим воздухом и отдыхать в тени взрослых деревьев или устраивать пикники в зоне барбекю. В период новогодних праздников двор будут украшать ели».

В личном двор-парке реализуют концепцию «4 сезона» — все деревья и растения подберут с учетом времени их цветения. Здесь высадят вишню, яблони, клены, туи, елки и другие виды.

«Парк будет полностью закрыт от посторонних взглядов. На территории комплекса будет установлено видеонаблюдение, туда смогут попасть только жители или их близкие, — отметили в пресс-центре. — Такой формат позволяет реализовать концепции 'Двор без машин' и 'Безопасность 24/7'".

В компании также отметили, что в зимнее время года двор-парк превратится в «Маленькую Европу»: деревья украсят гирляндами, установят светящиеся фигуры новогодних героев и большую ель в центре парка.

«Новогодняя атмосфера поможет вам ощутить себя героем настоящей сказки! Мы очень ждем, когда начнем работы по благоустройству территории», — поделились представители «Мармакс».

Подробную информацию о парковом квартале «Голландия» можно получить по телефону 500-005.


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