Коллектив РГМЭК поздравили с Днем энергетика

В понедельник, 23 декабря, в конференц-зале конгресс-отеля «Форум» прошло собрание Рязанской городской муниципальной энергосбытовой компании, посвященное празднованию Дня энергетика. Поздравили коллектив с профессиональным праздником и наградили лучших сотрудников представители регионального правительства, гордумы и администрации города.

Директор ООО «РГМЭК» Светлана Волощук подвела итоги года.

«Я думаю, что каждый сотрудник нашей организации чувствует, как много мы старались сделать и как сильно выросли за этот год по всем направлениям нашей деятельности. Мы предоставили клиентам новые форматы взаимодействия и старались быть информационно-доступными и открытыми для каждого. Большое количество благодарностей, которые мы получили, говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Мы приступили к оказанию новых услуг для наших потребителей, а также расширили зону своего присутствия еще на 10 регионов», — подчеркнула Светлана Волощук.

Министр топливно-энергетического и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области Андрей Устинов вручил Благодарность Минэнерго, Знак губернатора региона и почетные грамоты лучшим сотрудникам компании за добросовестный труд и высокие показатели в работе.

Также ценные подарки и дипломы за свою профессиональную деятельность работники получили от председателя гордумы Ларисы Максимовой.

«Я благодарю вас за ваш труд, берегите себя и свою работу. И самое важное: работайте так, чтобы мы всегда вами гордились», — поздравила сотрудников Лариса Максимова.

Также к сотрудникам компании обратился замглавы администрации Владимир Бурмистров, который вручил почетные грамоты и благодарности от главы города за профессионализм и инициативность в работе.

«Не каждый город может похвастаться своей муниципальной компанией, это большая редкость. Переполняет гордость, когда смотришь, как ООО „РГМЭК“ развивается далеко за пределами Рязанской области», — отметил он.

В свою очередь директор компании Светлана Волощук не оставила без внимания особо отличившихся сотрудников. Их наградили почетными дипломами ООО «РГМЭК» за профессиональные заслуги.

В этот же день гостям официально презентовали гимн и первый номер корпоративного журнала «РГМЭК сегодня».