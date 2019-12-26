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13:39, 26 декабря 2019 239
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Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия

Американский рэпер и продюсер Dr. Dre, чье настоящее имя Андре Ромелл Янг, стал самым богатым музыкантом десятилетия по версии журнала Forbes.

По данным издания, состояние Dr. Dre оценивается в 950 миллионов долларов. Свой последний альбом Compton он презентовал в 2015 году, но остается сооснователем и владельцем 20% акций компании — производителя аудиооборудования Beats Electronics, которую в 2014 году купила Apple, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Вторую строчку рейтинга занимает американская кантри-поп-певица Тейлор Свифт с состоянием 825 миллионов долларов. Среди наиболее популярных песен — Shake It Off, Blank Space, Delicate, Style и Bad Blood.

Топ-3 замыкает американская Бейонсе с состоянием 685 миллионов долларов. В десятку самых богатых музыкантов также вошли U2, Diddy, Элтон Джон, Jay-Z, Пол Маккартни, Кэти Перри и Леди Гага.


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