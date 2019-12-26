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22:47, 26 декабря 2019 200
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Эксперты назвали топ-10 самых популярных марок грузовиков в России

Эксперты назвали топ-10 самых популярных марок грузовиков в России

В России по состоянию на 1 июля 2019 года числилось 3 миллиона 768 тысяч грузовых автомобилей. Об этом 26 декабря сообщает аналитическое агентство «Автостат».

На первом месте по популярности находятся грузовики «КамАЗ» — на середину года в стране насчитывалось 918 тысяч таких машин. Второе место занимает «ГАЗ» с показателем 732 тысяч автомобилей. На третьем месте с 507 тысячами единиц находится «ЗИЛ».

В топ-10 самых распространенных грузовиков в России также вошли: «МАЗ» (290,8 тысяч единиц), «Урал» (173,7 тысяч единиц), «САЗ» (166,8 тысяч единиц), Volvo (102,4 тысяч единиц), MAN (95,4. тысяч единиц), Scania (85 тысяч единиц) и Mercedes-Benz (75,6 тысяч единиц.).


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