Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:37, 26 декабря 2019 249
 0    0

Эксперты назвали топ-10 самых популярных смартфонов

Эксперты назвали топ-10 самых популярных смартфонов

Фото: Pixabay.com

Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире, передает ТАСС.

Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — оказалась на пятом месте.

Вторую и третью строчку рейтинга заняли Samsung Galaxy A10 и A50, у них 2,6% и 1,9% рынка соответственно. Еще один смартфон от Samsung — Galaxy A20 — занял седьмое место в рейтинге.

Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
1 неделя назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:08, 19 декабря 2019 20 582
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
20:13, 13 декабря 2019 5 117
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
17:45, 18 декабря 2019 4 647
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 963
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
15:25, 13 декабря 2019 2 761
Опубликована афиша мероприятий в «Новогодней деревне»
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум