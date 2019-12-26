Эксперты назвали топ-10 самых популярных смартфонов

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Фото: Pixabay.com
Аналитики компании Counterpoint Research назвали десять самых популярных смартфонов в мире,
Самой продаваемой моделью в третьем квартале 2019 года оказалась iPhone XR. На этот смартфон пришлось три процента продаж. Другая модель от Apple — iPhone 11 — оказалась на пятом месте.
Вторую и третью строчку рейтинга заняли Samsung Galaxy A10 и A50, у них 2,6% и 1,9% рынка соответственно. Еще один смартфон от Samsung — Galaxy A20 — занял седьмое место в рейтинге.
Кроме них, в число самых популярных гаджетов вошли Oppo A9, A5s и A5, Xiaomi Redmi A7 и Huawei P30.
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