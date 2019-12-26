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15:13, 26 декабря 2019 313
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Зампред рязанского правительства предложил раскрывать имена пьяных водителей 1

Зампред рязанского правительства предложил раскрывать имена пьяных водителей

Фото: Pixabay.com

В среду, 26 декабря, на форуме областной прокуратуры заместитель председателя рязанского правительства Евгений Беленецкий предложил раскрывать имена пьяных водителей. По словам чиновника, если «есть такая возможность, то можно их сделать известными, раз они себе позволили сесть за руль в нетрезвом виде».

«Не стесняясь, кто бы он ни был, все СМИ раз в неделю сообщали: такой-то, сотрудник того-то сел за руль, сделал следующее», — сказал зампред правительства, отметив, что «товарищеские суды» на месте работы задержанного, на которые выносят подобные ситуации, неэффективны, и «неплохих парней» с заслугами жалеют и просто «грозят пальцем». По мнению Беленецкого, после оглашения имен «люди задумаются, а значит, влияние на потенциальных нарушителей будет острее».

Глава регионального минтранса Вадим Решетник предложил использовать для этого социальные сети, в том числе договориться с популярными тематическими аккаунтами.

Присутствовавшие на форуме журналисты не согласились с этой идеей и упомянули о законе о персональных данных, а также исках о защите чести и достоинства. Руководитель рязанского УМВД Сергей Лебедев сказал, что поручает подчиненным ходатайствовать перед судами об аресте подозреваемых в пьяной езде, а также отметил, что «надо относиться к таким гражданам максимально жестко».

Напомним, в текущем году в Рязани по вине «пьяных водителей» погибли более полусотни человек.


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