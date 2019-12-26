Банк России лишил лицензий три страховые компании

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Центробанк России с 25 декабря 2019 года отобрал лицензии у трех российских страховых компаний. Приказ опубликован на
Лицензии лишись компании: «Плато» (г. Москва), «Урал-Рецепт М» (Екатеринбург) и «Адвант-Страхование» (Санкт-Петербург). Решение принято в связи с добровольным отказом страховщиков оказывать услуги населению.
Компания «Плато» лишилась лицензии на перестрахование, страховая медицинская компания «Урал-Рецепт М» — на осуществление добровольного личного страхования, «Адвант-Страхование» — на осуществление добровольного личного страхования.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ Канищеве раненый ножом в спину мужчина вышел на улицу и попросил прохожих вызвать скорую
|
cледующая новость →Воронежские следователи завели дело после взрыва машины главы Рамонского района
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.