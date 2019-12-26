Арендатор обманул жительницу Воронежа при сдаче квартиры

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Арендатор обманул 50-летнюю жительницу Воронежа при сдаче квартиры. Об этом
Известно, что горожанка выложила информацию о сдаче квартиры в интернете. Спустя некоторое время ей позвонил незнакомец. Он представился военным и сказал, что готов снять жилье для служебных целей.
Сославшись на то, что ему необходим для отчетности банковский чек об оплате, злоумышленник убедил женщину перевести деньги через банкомат. В итоге с ее счет списали более 155 тысяч рублей.
По данному факту в полиции возбудили уголовное дело.
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