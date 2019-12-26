А что в кино? «Иван Царевич и Серый волк 4» и другие новинки

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Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша
Мультфильм «Иван Царевич и Серый волк 4» рассказывает о новых приключениях обитателей Тридевятого царства, которым на этот раз придется отправиться на песенный конкурс в Трисемнадцатое царство. Комедия режиссера Клима Шипенко «Холоп» предлагает зрителю не совсем обычный сюжет на тему «путешествия» в другое время — для отбившегося от рук мажора Гриши воссоздают атмосферу 19 века, где тот становится простым холопом.
И еще одна новинка этой недели — историческая драма «Союз спасения» режиссера Андрея Кравчука, рассказывающая о восстании декабристов в 1825 году.
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