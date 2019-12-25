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13:19, 25 декабря 2019 164

«Зеленый сад» стал Золотым партнером «Сбербанка»

«Зеленый сад» стал Золотым партнером «Сбербанка»

В среду, 24 декабря, Группе компаний «Зеленый сад» вручили Знак о присвоении статуса «Золотой партнер» «Сбербанка». Награда подтверждает большое количество ипотечных сделок с привлечением кредитных средств банка, отметили в пресс-службе Группы компаний.

«В 2019 году «Зеленый сад», как и прежде, подтвердил репутацию опытного и качественного застройщика. Его экологичные, комфортные и безопасные жилые комплексы «Еврокласс» в Кальном, «Grand Comfort» в Дашково-Песочне, «Pride Park» на улице Пожалостина и «Green Park Солотча» стабильно пользуются большим спросом у рязанцев, — рассказали в компании. — Это в очередной раз подтвердила высокая оценка ведущего банка страны, который является постоянным и долгосрочным партнером крупнейшего рязанского застройщика. Все эти обстоятельства гарантируют покупателям квартир выгодность и надежность сотрудничества с ГК 'Зеленый сад'".

Получить полную информацию о возможностях и вариантах покупки квартир в новых жилых комплексах Группы компаний «Зеленый сад» можно в отделе продаж по адресу: Рязань, Солотчинское шоссе, 2.

Телефон: +7 (4912) 777-777. Официальный сайт сайт.


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