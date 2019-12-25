«Зеленый сад» стал Золотым партнером «Сбербанка»

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В среду, 24 декабря, Группе компаний «Зеленый сад» вручили Знак о присвоении статуса «Золотой партнер» «Сбербанка». Награда подтверждает большое количество ипотечных сделок с привлечением кредитных средств банка, отметили в пресс-службе Группы компаний.
«В 2019 году «Зеленый сад», как и прежде, подтвердил репутацию опытного и качественного застройщика. Его экологичные, комфортные и безопасные
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