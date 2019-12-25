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За три месяца в Рязани выросла доля оплат картами «Мир» в общественном транспорте. Об этом рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир» Мария Точилова.
Сообщается, что среди оплат всеми банковскими картами в общественном транспорте доля карт «Мир» в Рязани с августа по ноябрь 2019 года выросла в два раза — с 17% до 40%.
Росту популярности национальных платежных карт в транспорте способствует и скидка, которую рязанцы получают при оплате проезда, отметила Точилова.
Акцию запустили в начале октября совместно со «Сбербанком» и оператором рязанской автоматизированной системы оплаты проезда ООО «Ресурсы партнеров Рязани» при поддержке администрации города.
Экономить на проезде можно как в муниципальных автобусах и троллейбусах, так и в коммерческих маршрутках, расплачиваясь бесконтактной картой «Мир» и получая за это скидку в четыре рубля, напомнила Точилова.
Планировалось, что эти условия будут действовать до 31 декабря, однако акцию продлили до 15 января 2020 года.
«Мы совместно с партнерами решили продлить акцию в Рязани на новогодние праздники, так как видим ее высокую востребованность. Кроме того, это наш подарок жителям города в связи с тем, что Рязань — 'Новогодняя столица 2020'", — отметила Мария Точилова.
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