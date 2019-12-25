За сутки с рязанских улиц убрали около 100 кубометров грязи

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В ночь с 24 на 25 декабря с рязанских улиц убрали около 100 кубометров грязи. Об этом
Грязь убрали на участках улиц Ленинского Комсомола, Татарской, Новоселов, Связи, Интернациональной, 1-й Красной, путепровода на Куйбышевском шоссе.
Кроме того, у дома №80 по улице Гагарина и в Центральном парке культуры и отдыха обрезали ветки и опилили аварийные деревья.
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