Вжух и… На последнем заседании Правительства не зажглась елка

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В среду, 25 декабря, в Москве прошло последнее в этом году заседание Правительства России. Его провел премьер-министр Дмитрий Медведев.
Перед тем, как начать встречу, он отметил, что в зале «елочка не горит».
Видимо, «Новогодняя столица 2020» в лице Рязани зародила традицию, по которой огоньки на праздничной ели
Может, дело в отсутствии снега и «нормальной зимы», а может, до столицы добрались темные силы, которые уже успели подпортить настроение рязанцам.
Тем не менее, заседание Правительства состоялось.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьВ ночь на четверг в Рязанской области похолодает до -6 градусов
|
cледующая новость →В четверг в Воронежской области похолодает до -6 градусов
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.