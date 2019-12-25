Выступление Трусовой на чемпионате России покажет Первый канал

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Выступление рязанки Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию покажет Первый канал.
Чемпионат пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.
Расписание коротких программ фигуристок можно посмотреть
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