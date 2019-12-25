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19:45, 25 декабря 2019 200
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Выступление Трусовой на чемпионате России покажет Первый канал

Выступление Трусовой на чемпионате России покажет Первый канал

Выступление рязанки Александры Трусовой на чемпионате России по фигурному катанию покажет Первый канал.

Чемпионат пройдет в Красноярске с 26 по 29 декабря.

Расписание коротких программ фигуристок можно посмотреть здесь.


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