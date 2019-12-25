ВТБ открыл новый офис в Рязани

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Банк ВТБ открыл новый операционный офис в Рязани. Он расположен в центре города по адресу: улица Вокзальная, 6.
В новом офисе клиенты могут оформить кредиты наличными, получить дебетовую или кредитную карту, открыть сберегательные продукты. Сотрудники банка помогут составить заявку на ипотеку или рефинансирование действующих кредитов.
В отделении есть зал ожидания и круглосуточная зона самообслуживания, где установлено четыре современных банковских терминала.
«Обеспечение доступности финансовой инфраструктуры, комфортное обслуживание, внимание к потребностям каждого клиента — именно эти принципы лежат в основе стратегии банка ВТБ. В новом офисе горожане могут получить весь спектр банковских услуг и подключиться к дистанционным сервисам, что позволит проводить большинство банковских операций в онлайне», — отметила Лариса Прокопова, управляющий банка ВТБ в Рязанской области.
Новый офис работает по будням с 9:00 до 18:00.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьЗа три месяца в Рязани выросла доля оплат картами «Мир» в общественном транспорте
|
cледующая новость →Пьяный рязанец угрожал убить мать вилкой
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.