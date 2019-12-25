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Фото: Pixabay.com
Воронежец пытался ограбить елочный базар. Об этом
Мужчина пришел поздно вечером на базар на улице Хользунова под видом покупателя. Он схватил одно из деревьев и скрылся.
Оперативники нашли злоумышленника неподалеку. 33-летний мужчина признался. Похищенную елку вернули продавцу.
На воронежца завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК («Грабеж»). Ему грозит до четырех лет тюрьмы.
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