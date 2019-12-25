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14:55, 25 декабря 2019 108
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Воронежец избивал и выгонял из дома пятилетнюю дочь

Воронежец избивал и выгонял из дома пятилетнюю дочь

Фото: Pixabay.com

Житель воронежского Калача избивал и выгонял из дома пятилетнюю дочь. Об этом сообщили в региональном следкоме.

Мужчина с 23 марта по 5 августа неоднократно избивал и нецензурно ругал девочку, отбирал у нее еду и выгонял из дома. Ребенку приходилось ночевать на работе у матери, знакомых или в реабилитационном центре. При этом сам 41-летний мужчина жил за счет зарплаты жены и случайных заработков, деньги от которых тратил на спиртное и сигареты.

В полицию обратилась его жена. На мужчину завели дело по статье 156 УК («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего») и пункту «г» части 2 статьи 117 УК («Истязание»). Тот узнал об этом и угрожал убить супругу, если она не заберет заявление.

В результате на жителя Калача завели еще одно дело по части 2 статьи 309 УК («Принуждение потерпевшей к даче ложных показаний, соединенное с угрозой убийством»).

Отмечается, что ранее мужчину неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.


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