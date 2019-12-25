Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

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Вертолет Ми-8, на борту которого находились 29 человек, совершил жесткую посадку в Красноярском крае, Об этом в четверг, 25 декабря,
По предварительной информации, пострадали три человека.
«Ми-8 при посадке опрокинулся на бок, на борту 29 человек», — говорится в сообщении.
По данным МЧС, воздушное судно принадлежало компании «Красавиа».
Информация об инциденте уточняется.
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