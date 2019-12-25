В Воронежской области появится парк аттракционов

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В Воронежской области под Бобровом в ближайшие два-три года может появиться парк аттракционов. Об этом сообщили «
Парк появится в поселке Лушниковка, который находится примерно в 5 км от Боброва. Первым развлечением в нем станет колесо обозрение, которое планируют открыть уже после новогодних каникул. Далее начнут благоустраивать прилегающую территорию и планировать размещение других аттракционов.
Напомним, появление колеса
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