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20:20, 25 декабря 2019 61
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В Воронежской области появится парк аттракционов

В Воронежской области появится парк аттракционов

В Воронежской области под Бобровом в ближайшие два-три года может появиться парк аттракционов. Об этом сообщили «Вести Воронеж» со ссылкой на главу администрации Боброва Владимира Брызгалина.

Парк появится в поселке Лушниковка, который находится примерно в 5 км от Боброва. Первым развлечением в нем станет колесо обозрение, которое планируют открыть уже после новогодних каникул. Далее начнут благоустраивать прилегающую территорию и планировать размещение других аттракционов.

Напомним, появление колеса анонсировали весной 2019 года. На колесе стоимостью 28 млн рублей разместят 16 кабин, оборудованных вентиляцией. Каждая из них будет рассчитана не более чем на шесть человек. Одну из кабин приспособят для инвалидов. Колесо будет выполнять один оборот в течение шести минут. Предполагается, что работать оно будет круглогодично — при температуре от -20 до +40 градусов. На боковых панелях кабин разместят надпись «Бобров» и RGB-подсветка.


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