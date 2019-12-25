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В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» пенсионерку. Об этом
Авария случилась 24 декабря, в 14:05 на улице 60-ой Армии. По предварительным данным полиции, 70-летний водитель автомобиля Hyundai Accent сбил 61-летнюю женщину на «зебре».
В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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