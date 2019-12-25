Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:39, 25 декабря 2019 116
 0    0

В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» пенсионерку

В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» пенсионерку

В Воронеже водитель иномарки сбил на «зебре» пенсионерку. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария случилась 24 декабря, в 14:05 на улице 60-ой Армии. По предварительным данным полиции, 70-летний водитель автомобиля Hyundai Accent сбил 61-летнюю женщину на «зебре».

В результате ДТП пенсионерка получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Интерьер 2020. Что меняем, что оставляем, что забываем навсегда?

Дизайнеры уже начали обсуждать четыре основных стиля для оформления дома.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:13, 13 декабря 2019 4 636
Сорокина рассказала, сколько денег потратили на «Новогоднюю столицу» 5
14:08, 19 декабря 2019 19 954
В Рязани открыли новый Дворец торжеств. Любимов посетил первую регистрацию брака
11:10, 12 декабря 2019 6 620
В «Новогоднюю столицу России» завезли снег 6
17:45, 18 декабря 2019 4 170
Дворец торжеств в Рязани показали изнутри 7
9:01, 14 декабря 2019 3 557
Иван Ургант в своем шоу объяснил инцидент с новогодней елкой в Рязани
Все новости
Голосования

Хотите, чтобы 31 декабря стал выходным днем?

Окончание опроса: 28.12.2019
Архив голосований
Форум