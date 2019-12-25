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15:53, 25 декабря 2019 90
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В Воронеже пассажир выпал из машины на дорогу и погиб

В Воронеже пассажир выпал из машины на дорогу и погиб

В Воронеже 37-летний мужчина погиб, выпав из автомобиля УАЗ во время движения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

ДТП произошло в 13:30 среды, 25 декабря.

Трагедия случилась на Московском проспекте у дома №17. УАЗом управлял 57-летний мужчина. От полученных травм воронежец скончался на месте аварии.

Полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства ДТП.


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