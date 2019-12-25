В Воронеже пассажир выпал из машины на дорогу и погиб

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В Воронеже 37-летний мужчина погиб, выпав из автомобиля УАЗ во время движения. Об этом
ДТП произошло в 13:30 среды, 25 декабря.
Трагедия случилась на Московском проспекте у дома №17. УАЗом управлял 57-летний мужчина. От полученных травм воронежец скончался на месте аварии.
Полиция проводит проверку, устанавливая обстоятельства ДТП.
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