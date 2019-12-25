RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
В рязанском молоке обнаружили антибиотики,
Пробу на антибактериальные препараты не прошло молоко, произведенное ООО «Агромолкомбинат «Рязанский».
В ультрапастеризованном образце 2,5% жирности выявили ципрофлоксацин и энрофлоксацин. Это антибактериальные препараты группы фторхинолонов.
Как сообщается на сайте Тверского управления Россельхознадзора, нормативно допустимое значение их в содержании молочной продукции превышено.
Товар сняли с реализации.
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьПолиция попросила прекратить дело против хозяина пса Мухтара, но суд отказал
|
cледующая новость →В квартире одного из воронежских домов нашли мертвого младенца
РЗН. инфо выяснил, какие новогодние елки установили наши «соседи» и не только.