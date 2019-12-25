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В Рязани почтили память погибших в Афганистане. Митинг, посвященный 40-й годовщине со дня ввода советских войск в Афганистан, прошел на площади имени Маргелова в среду, 25 декабря.
На мероприятие пришли глава города Юлия Рокотянская, заммэра Сергей Савин, председатель регионального отделения «Российского союза ветеранов Афганистана», депутат гордумы Сергей Караев, а также ветераны и их родственники.
После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах.
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