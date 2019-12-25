В Рязани из загоревшейся квартиры спасли шестилетнюю девочку

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Вечером во вторник, 24 декабря, в доме на улице Шевченко произошел пожар. В квартире находилась только шестилетняя девочка, ее родители были на работе, рассказали в пресс-службе Росгвардии.
На вызов прибыл наряд — прапорщик Андрей Тюрин и младший сержант Ренат Омаров. Ребенок звал на помощь, Тюрин забрался в квартиру через окно, вынес девочку из задымленного помещения, а затем потушил огонь.
Оказалось, что на кухне загорелась плита.
Ребенка передали отцу, сейчас жизни и здоровью девочки ничего не угрожает.
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